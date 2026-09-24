Detienen a mujer con 39 kilos de cocaína ocultos en su auto en Nuevo León

Una mujer fue detenida en posesión de 39 kilos de cocaína en 34 paquetes ocultos en un compartimento de la unidad en la que viajaba en Los Ramones, Nuevo León, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), detuvo a la mencionada persona sobre la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura del kilómetro 68, en el referido ayuntamiento.

La droga la traía oculta en el compartimento de la unidad que tripulaba.

La persona detenida, así como el vehículo y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de los resultados periciales para confirmar el tipo de droga y el pesaje exacto de la sustancia asegurada.