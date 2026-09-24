Jovencita discute con su pareja y lo ataca con un cuchillo

Una joven de 23 años fue detenida en la colonia Centro luego de, presuntamente, herir con arma blanca a un hombre que sería su pareja sentimental, en Monterrey, Nuevo León.

La agresión se presentó las primeras horas de este jueves en unos cuartos de renta ubicados en la calle Juan Álvarez, entre Carlos Salazar y José María Arteaga.

Extraoficialmente ha trascendido que la pareja sostuvo una discusión -cuyos motivos no se dieron a conocer- y que en pleno arranque de ira, la mujer tomó un cuchillo y atacó al masculino, dejándolo con heridas en el cuerpo.

Los hechos fueron reportados a la Policía de Monterrey, y elementos de la corporación se movilizaron al sitio para atender la situación.

Al llegar encontraron a un hombre de 51 años herido, por lo que llamaron a paramédicos de la Cruz Roja que se encargaron de realizar el traslado de la persona hacia el Hospital Universitario, en donde fue atendido.

En cuanto a la sospechosa, que continuaba dentro de la vivienda, fue arrestada y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey para ser investigada por los delitos que resulten.

Detienen a chofer por agredir a pasajero

Un chofer de transporte urbano fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, en Nuevo León, luego de agredir a un pasajero de 68 años tras un problema con el saldo de su tarjeta de pago.

La detención de Rubén Omar “N”, de 46 años, ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el cruce de Cuauhtémoc y Ruperto Martínez, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos realizaban labores de prevención cuando un hombre les pidió apoyo y señaló al conductor de la ruta 225 Huinalá como el responsable de haberlo agredido.

El pasajero relató que abordó la unidad y pasó su tarjeta por el lector para pagar el viaje, pero esta no contaba con saldo suficiente.

El hombre indicó que mientras recogía sus objetos, el conductor también bajó de la unidad y presuntamente le dio un cabezazo en la nariz, provocándole sangrado y haciéndole perder la noción durante algunos segundos.

Los policías auxiliaron al pasajero y, tras el señalamiento directo, procedieron con la detención del conductor.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los delitos que resulten.