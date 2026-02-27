Dan último adiós a 7 oficiales caídos en operativo contra El Mencho

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no sólo dejó tras de sí el eco de los ataques violentos en al menos 20 estados del país, sino también luto para las familias que perdieron a sus familiares durante el operativo de su captura.

Mientras en Guadalajara ayer se rendía un homenaje de cuerpo presente a Rafael Hernández Fuentes, un policía con 24 años de servicio que murió defendiendo el penal de Vallarta frente a un portón derribado, en Ensenada de la Ventosa, Oaxaca, la madre del sargento de la Guardia Nacional (GN) Miguel Ángel Sánchez Espinoza rechazó los protocolos oficiales para poder velar a su hijo en casa, cerca del mar donde solía jugar con su pequeño hijo de siete años.

El dolor se extendió también hasta Chicontla, Puebla, donde el sargento Juan Vázquez Francisco fue recibido entre guardias de honor y banderas antes de ser llevado al panteón local.

En Guerrero, los cuerpos de cuatro integrantes de la GN que murieron el pasado domingo llegaron al puerto de Acapulco.

A su familia quiero decirles que no hay palabras que calmen el vacío, pero quiero que sepan algo: cuando Rafael cruzaba la puerta no estaba solo, tenía una familia y esa familia somos todos nosotros, y siempre a ustedes los vamos a considerar como nuestra familia”, dijo Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

A ellos se sumará el soldado Ever Torres, originario de Loma Bonita, Oaxaca, cuya llegada completará la lista de bajas de elementos originarios de Oaxaca.

Historia de servicio

A pesar de que la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) significó un gran golpe por parte del gobierno, las familias de los militares viven consternados tras sus muertes.

En Jalisco, recordaron que Rafael sirvió durante 24 años y medio y tenía como una de sus pasiones cocinar.

En Oaxaca, tras cuatro días de espera, un grupo especial de elementos de la GN arribó a la población de la región del Istmo de Tehuantepec con los restos del oficial caído, donde lo recibió su madre Rosa, su viuda, familiares cercanos y amistades, en medio de una profunda tristeza.

La señora Rosa pidió a los elementos y compañeros de su hijo dejarlo en casa, y cancelar el homenaje.

