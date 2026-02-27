¡Venía muy león! Hombre intenta asaltar negocio en Pachuca y termina asesinado por trabajador

Un presunto delincuente perdió la vida la tarde de este jueves luego de un intento de robo con violencia en un establecimiento dedicado a la venta de terrenos, ubicado en la colonia Piracantos, en el municipio de Pachuca, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades de seguridad, dos sujetos armados ingresaron al local situado sobre la avenida Piracantos con la aparente intención de cometer un asalto. Sin embargo, durante el atraco se registró un forcejeo entre uno de los presuntos responsables y el encargado del establecimiento.

En medio del enfrentamiento, el responsable del negocio logró desarmar a uno de los individuos y accionó el arma de fuego. El disparo le provocó lesiones de gravedad al presunto asaltante, quien falleció en el lugar antes de que arribaran los cuerpos de emergencia.

En tanto, el segundo implicado aprovechó la confusión para huir del sitio con rumbo desconocido.

Tras el reporte de los hechos, elementos policiales acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena. Posteriormente, peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

De manera paralela, se implementó un operativo de búsqueda en calles aledañas con el objetivo de localizar al segundo sospechoso. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su detención y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

RLO