Grupo Vazol anuncia apertura del Hospital Ángeles Arboledas en Tlalnepantla de Baz

El presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, anunció la próxima apertura del Hospital Ángeles Arboledas.

El inmueble, ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se encuentra actualmente en fase avanzada de construcción. La torre médica alcanzó a finales del 2025 su altura estructural final, cercana a los 120 metros.

A través de redes sociales, Vázquez Aldir publicó una fotografía acompañada de un mensaje en el que anuncia la próxima inauguración del complejo. La publicación destaca la apuesta del grupo por el sector salud y la inversión privada en México.

Hospital Ángeles Arboledas, próximamente: calidad que se ve y se siente. Tecnología de punta para tu salud. Es más fácil cambiar de compañía que cambiar de vida. Nada vale más que la vida. Es tiempo de invertir en México” publicó el directivo en su cuenta de X.

Esta es la muestra de que médicos comprometidos con la calidad honran sus convicciones y ponen siempre al paciente como prioridad

cva*