Cae hombre que se hacía pasar por policía en Monterrey

Un hombre que se hacía pasar por policía y se trasladaba en una unidad con códigos y estrobos fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León, acusado de usurpación de funciones.

Los hechos se registraron en la colonia Valle de Infonavit en el ayuntamiento regio este domingo.

El detenido fue identificado como Andrés Eduardo “V”, de 46 años.

La detención se registró al filo de las 10:30 horas sobre la avenida Ruiz Cortines y Nogalar.

Los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando visualizaron un vehículo de la marca Jeep Cherokee con placas de circulación TDM 661-B, el cual iba abriéndose paso utilizando código y estrobos por lo que le marcaron el alto.

Tras abordar al presunto, éste se negó a bajar de la camioneta y se identificó como policía activo, sin especificar la corporación a la que pertenecía.

A la altura de la cintura el sujeto traía un aparato de radiofrecuencia.

Ante los hechos, los uniformados solicitaron información al C5 y confirmaron que no era servidor público, por lo que quedó detenido por el delito de usurpación de funciones mientras que el vehículo fue asegurado.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El sujeto detenido Foto: Especial

JCS