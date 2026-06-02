Inicia temporada de huracanes; prevén lluvias fuertes, pero seguirá el calor

A un día de iniciada oficialmente la Temporada de Huracanes 2026 en el Océano Atlántico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Además de fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo; chubascos en Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Sinaloa.

El SMN explicó que las precipitaciones serán ocasionadas por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión en superficie extendido sobre la Península de Yucatán y la cercanía de la onda tropical número 4 y otro canal de baja presión al interior del territorio nacional.

Por otra parte, detalló que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (noreste y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro).

Alerta por lluvias: Yucatán suspende clases

Por Fernando Dávila

Debido a las intensas lluvias que azotaron gran parte de la Península de Yucatán desde el jueves de la semana pasada y que se han incrementado durante las últimas horas, el gobierno de dicho estado anunció la suspensión de clases y actividades económicas no esenciales para este martes 2 de junio.

La medida, anunciada por el gobernador de la entidad, Joaquín Jesús Díaz Mena (también conocido como "Huacho" Díaz Mena), es de forma preventiva para proteger a la población ante el riesgo de más inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Cabe mencionar que dicha disposición se dio tras una sesión extraordinaria virtual del Comité Estatal de Emergencias, encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, luego de que diversos municipios reportaran encharcamientos severos e inundaciones en calles, avenidas y carreteras.

Las autoridades señalaron que la medida busca reducir los desplazamientos innecesarios y evitar accidentes derivados de las condiciones meteorológicas adversas que continúan afectando a la entidad. Además, se advirtió que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche y mantenerse en las próximas horas, de acuerdo con los pronósticos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Suspenden clases en todos los niveles educativos

En el sector educativo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) confirmó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La medida contempla la cancelación de actividades escolares durante el turno vespertino del lunes y la suspensión total de clases durante el martes 2 de junio, tanto en horarios matutinos como vespertinos.

La dependencia explicó que la decisión tiene como principal objetivo proteger la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia ante las afectaciones provocadas por las lluvias en Mérida y otros municipios del estado.