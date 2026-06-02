Beca Rita Cetina: inicia último pago del ciclo escolar; checa el calendario

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que del 1 al 12 de junio se realizará la dispersión de recursos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026 para más de 15 millones de estudiantes beneficiarios de la Beca Rita Cetina en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que esta entrega de apoyos representa una inversión social anual cercana a los 83 mil millones de pesos y forma parte de la estrategia del gobierno federal para garantizar el acceso, permanencia y conclusión de estudios de niñas, niños y adolescentes de educación básica.

De acuerdo con la dependencia, los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de brindar una atención ordenada y eficiente.

El calendario establece que los pagos se efectuarán del 1 al 12 de junio, iniciando con los apellidos que comienzan con las letras A y B, y concluyendo con aquellos cuyos apellidos inician con T, U, V, W, X, Y y Z.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, recordó que las familias no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el recurso, ya que el depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada previamente.

Asimismo, precisó que este será el último pago correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, debido a que durante julio y agosto no se realizan depósitos por el periodo de receso escolar.

La SEP exhortó a madres, padres y tutores a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la dependencia y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para evitar información falsa o posibles fraudes.

Finalmente, la dependencia reiteró que la entrega de los apoyos se realiza de forma directa y sin intermediarios.