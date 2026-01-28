Detienen a hombre acusado de matar a su esposa en Nuevo León

Un hombre acusado de asesinar a su esposa en el municipio de Sabinas Hidalgo fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, tras ser localizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el detenido fue identificado como Ricardo, de 43 años de edad, quien fue capturado el pasado lunes 26 de enero en calles de la colonia Industrial, donde se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio.

De acuerdo con ABC Noticias, el ahora imputado mantenía una relación matrimonial con la víctima, con quien vivía en el mismo domicilio.

Las autoridades señalaron que esta condición de cercanía y confianza habría sido aprovechada para ejercer violencia contra la mujer, en hechos registrados en la colonia Las Misiones, en el municipio de Sabinas Hidalgo, el pasado lunes 19 de enero.

La indagatoria establece que el hombre presuntamente comenzó a insultar a la víctima y posteriormente la sometió utilizando una fuerza superior, para después agredirla con un objeto contundente y otro punzocortante.

El ataque le provocó múltiples lesiones de gravedad que finalmente le causaron la muerte, por lo que el presunto responsable abandonó el cuerpo en el lugar y se dio a la fuga a bordo de un vehículo tipo sedán.

La mujer fue identificada como Juanita Gámez, de 57 años de edad.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes, recabando indicios y testimonios que permitieron integrar la carpeta de investigación y ubicar al presunto agresor.

Una vez detenido, Ricardo "N" fue puesto a disposición de un juez de control, quien durante la audiencia inicial determinó vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva al considerar la gravedad del delito.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas para fortalecer el caso.

Reproducir

JCS