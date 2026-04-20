Tras dos años prófugo, cae presunto feminicida en Hidalgo

Un hombre de 40 años, identificado con las iniciales S. A. A. S., fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma, y posteriormente vinculado a una investigación por el delito de feminicidio, relacionado con un crimen ocurrido en 2024 en Pachuca.

La detención se llevó a cabo luego de que el individuo fuera reportado por alterar el orden público e ingresar sin autorización a un domicilio en la zona de Pachuquilla.

Tras su aseguramiento, fue trasladado al área de barandillas, donde se realizó la verificación de sus datos en plataformas oficiales.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio en el estado de Hidalgo, delito considerado uno de los más graves por implicar la privación de la vida de una mujer por razones de género.

Ante esta situación, se notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cuyos agentes acudieron para tomar custodia del detenido y proceder con su traslado ante la autoridad correspondiente, a fin de continuar con el proceso legal en su contra.