Detienen al “Gallero” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Arturo “N”, alias “Gallero”, de 28 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

La detención fue realizada el 3 de agosto de 2026 en la ciudad de Puebla, por agentes investigadores de la Coordinación General de Investigación, con apoyo de personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el 21 de julio de 2025 la víctima, un hombre de 30 años de edad, salió de su domicilio en San Pablo del Monte, Tlaxcala, para convivir con amistades.

Más tarde abordó su vehículo y se encontró con el ahora imputado, con quien presuntamente mantenía una relación de amistad.

Durante la noche, ambos acudieron a un establecimiento comercial y posteriormente se trasladaron a un domicilio, donde continuaron conviviendo.

De acuerdo con la investigación, en ese lugar el imputado habría sostenido una discusión con la víctima y posteriormente le quitó las llaves de su vehículo, obligándolo a ocupar el asiento del copiloto mientras él conducía la unidad.

A partir de ese momento, la víctima presuntamente quedó privada de su libertad de movilidad y comunicación, sin posibilidad de contactar a sus familiares.

Tras la denuncia correspondiente y las acciones de búsqueda, el 3 de agosto de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima al interior de un pozo artesanal, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Con base en los datos de prueba recabados, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión contra Arturo “N”, la cual fue cumplimentada por personal de la FGE, quedando a disposición del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, como resultado de la colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).