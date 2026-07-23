Hombres armados balean fachada de anexo en San Baltazar Campeche, Puebla

En Puebla, un grupo de hombres armados atacaron un "Anexo" ubicado en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, no se registraron lesionados, la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.

Fue la madrugada de este jueves cuando hombres armados eligieron como blanco el Centro de Rehabilitación conocido como "Anexo" y realizaron varios disparos a la fachada del inmueble.

Este hecho alertó a las autoridades, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y acordonaron la zona para preservar las evidencias, en el lugar se encontraron al menos siete casquillos percutidos y cinco impactos de bala en la puerta principal.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para identificar a los responsables e investigar la causa del ataque.