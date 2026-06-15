Detienen a dos personas acusadas de asesinar y descuartizar a la jovencita Jennifer

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó este lunes la detención de un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en el feminicidio de Jennifer Calderón Ojeda, de 25 años, en Reynosa.

“Derivado de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el día de ayer fueron detenidas en las inmediaciones del canal Rodhe, en el municipio de Reynosa, dos personas por su probable responsabilidad en el feminicidio registrado en dicha ciudad”, señaló dependencia a través de un comunicado.

Aunque la Vocería no dio detalles, fuentes cercanas confirmaron que los detenidos son un hombre y una mujer y que el móvil del crimen podría estar relacionado con una deuda, aunque esto sigue en investigación.

El domingo por la tarde‑noche, elementos de la Guardia Estatal protagonizaron una persecución que terminó cerca del canal Rodhe.

En el interior del vehículo abandonado se encontró una hielera con los restos de Jennifer, quien había sido reportada como desaparecida desde el 6 de junio.

La última vez que se le vio salió de su domicilio, ubicado en la colonia Paseo de las Flores, aparentemente, mientras caminaba fue sorprendida y llevada a la fuerza a un vehículo.

Las autoridades iniciaron de inmediato los operativos de búsqueda, pero no tuvieron éxito hasta que, al encontrarse en las inmediaciones de dicho canal, recibieron el reporte del movimiento de un vehículo sospechoso.

Este aviso derivó en la detención de los presuntos responsables y el hallazgo del cuerpo de Jennifer.