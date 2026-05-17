Caen dos mujeres por uso de documentación falsa en Durango

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvieron a dos mujeres por hechos probablemente constitutivos del delito de falsificación o alteración de uso indebido de documentos falsos en Durango.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado informó que lo anterior es resultado de las investigaciones y operativos realizados para la prevención de delitos relacionados con la falsificación de documentos oficiales de actas de nacimiento.

La primera detención se realizó en flagrancia durante un cateo practicado en una papelería, donde fue asegurada María Margarita “N”, presuntamente relacionada con actividades ilícitas vinculadas a la alteración y uso indebido de documentación.

Asimismo, agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción pusieron a disposición de esta Fiscalía Especializada a Leticia “N”, derivado de un cateo practicado en otra papelería ubicada también en Gómez Palacio, por su probable participación en hechos relacionados con el mismo delito.

Estas detenciones se suman a las acciones emprendidas por esta Fiscalía Especializada dentro de la estrategia permanente para desarticular redes dedicadas a la falsificación de actas del Registro Civil.

Como resultado de esta estrategia sostenida, además de los procesos judiciales y sentencias obtenidas, se ha logrado la recuperación de recursos públicos mediante acuerdos reparatorios y sanciones económicas.

JCS