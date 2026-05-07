¡Alerta falsa! Cae sujeto por fingir fabricación de explosivos en Durango

Un sujeto que hizo mal uso del número de emergencia 911 fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Durango.

En la llamada el hombre alertaba que estaba elaborando una serie de explosivos para ser utilizados en drones y que había sido obligado.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento Los Viñedos de la capital del estado, lo que generó una fuerte movilización de los diferentes cuerpos de seguridad.

Tras las investigaciones los uniformados ubicaron al presunto responsable de la llamada.

Al llegar al sitio los elementos de la Policía Estatal y Municipal se activaron los protocolos de búsqueda llegando hasta la calle Arboledas, logrando localizarlo y a quien se le pidió autorización para revisar su teléfono celular detectando que él había hecho las llamadas en falso, por lo que se procedió a la detención por parte de elementos de la Policía Estatal.

El presunto fue identificado como José Miguel “N” de 43 años de edad con domicilio en el Fraccionamiento Los Remedios de la capital, quien al revisarle el celular se detectó que él había hecho el uso indebido del sistema de emergencias.

Al momento de su captura portaba en una bolsa de plástico 10 tubos metálicos de 14 centímetros de largo.

El sujeto ya había sido detenido con anterioridad por violencia familiar en contra de su esposa por insultos, siendo remitido por la policía municipal quedando en libertad y fue cuando realizo dicha llamada.