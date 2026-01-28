Detienen a dos implicados en la masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Autoridades confirmaron la detención de dos personas vinculadas con la masacre de Salamanca, ocurrida el pasado domingo en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, donde un comando armado asesinó a 11 personas y dejó al menos 10 heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad.

Las capturas se realizaron tras diversos operativos en la zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), principalmente en municipios como Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán. Uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo en San Antonio de los Morales, perteneciente a Juventino Rosas, donde fue detenida una mujer y se recuperaron tres vehículos.

Cabe destacar que este poblado es el lugar de origen de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del CSRL actualmente recluido en el penal del Altiplano. En esa misma comunidad viven varios de sus familiares y recientemente se localizó una fosa clandestina con restos humanos de al menos 12 personas.

La masacre en Loma de Flores

El ataque armado se registró el domingo 25 de enero, al término del primer partido de la final de la Liga Llanera, un torneo comunitario que reunía a cerca de 2 mil habitantes. Un grupo de hombres armados ingresó al complejo deportivo y disparó desde la parte trasera de camionetas contra los asistentes que convivían a un costado del terreno de juego.

El saldo fue de 11 personas asesinadas y al menos 10 heridas, entre ellas un menor de edad y una mujer. Según fuentes de seguridad, al menos cinco de las víctimas trabajaban en una empresa de seguridad privada vinculada a un grupo criminal, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento entre grupos criminales rivales.

Algunas víctimas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG Foto: Especial

Señalan a Los Marros como posibles responsables de la masacre

De acuerdo con las investigaciones, la agresión habría sido perpetrada por Los Marros, brazo armado del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización dedicada a la distribución de drogas, homicidios y extorsión en la región.

La Fiscalía de Guanajuato, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Paz, mantiene operativos en varios municipios para dar con más responsables del multihomicidio. En las próximas horas, los dos detenidos serán puestos a disposición de un juez.

Gobernadora asegura que existen avances importantes en la investigación

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que la Fiscalía General del Estado ya compartió avances claros en las líneas de investigación y que en breve se darán a conocer públicamente las motivaciones del ataque.

La mandataria aseguró que se busca justicia para las familias afectadas y anunció que el Consejo Estatal de Seguridad sesionará para fortalecer la estrategia Confía, con el objetivo de seguir trabajando por la paz en la entidad.

El estado de Guanajuato se ha mantenido en los últimos años como uno de los más violentos del país. En 2025 se registraron más de 2,500 homicidios, lo que lo colocó como la entidad con mayor número de asesinatos en México, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal.