Ernestina Godoy llama a integrar un sistema fuerte de procuración de justicia

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, convocó a los fiscales regionales a trabajar para integrar un sistema fuerte de procuración de justicia, en beneficio de la sociedad.

Este miércoles, en la Ciudad de México, se realizó la Primera Reunión Nacional de Fiscales Federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que fue encabezada por la fiscal general.

“Quiero decirles con claridad que el trabajo que cada una y cada uno de ustedes realizan en sus fiscalías tienen un impacto real en la vida de las personas, en las víctimas, en las familias, en las comunidades, que confían en que el Estado actuará con firmeza, integridad y compromiso”, comentó la titular de la FGR a los representantes estatales.

Godoy Ramos indicó que todas y todos los participantes en la reunión son piezas esenciales de un sistema de procuración de justicia que debe ser eficaz, transparente y coordinado.

Es importante tener ese respaldo entre instituciones, el cual resulta necesario para disminuir la impunidad, fortalecer el estado de derecho y avanzar en la seguridad del país"

“Esta coordinación no significa interferencia ni subordinación, por el contrario, fortalece la autonomía constitucional de la Fiscalía, la enmarca en una visión de colaboración profesional con otras instituciones del Estado mexicano, para lograr mejores resultados para la sociedad”, dijo la fiscal general.

La FGR informó que a esta reunión asistió Esthela Damián, consejera jurídica de la Presidencia, quien presentó el programa “Reconecta con la paz”, cuyo objetivo es prevenir la reincidencia delictiva en jóvenes mediante la reparación del daño y la reinserción social, en lugar de sanciones punitivas.

Esta iniciativa ofrece una alternativa a la prisión, a través de talleres psicoeducativos, servicio comunitario y actividades culturales, para que las personas de entre 18 a 35 años se sientan incluidos por un gobierno que los cobija.