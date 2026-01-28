Se pone a soldar al lado del tanque de gas y termina en tragedia

Un hombre terminó con quemaduras de primer y segundo grado luego de que un chispazo, durante trabajos de corte y soldadura, provocara la explosión de un tanque de gas y un incendio en un taller en construcción, en el municipio de García, Nuevo León.

Los hechos se reportaron la mañana de este miércoles 28 de enero, alrededor de las 08:42 horas, en el cruce del bulevar Heberto Castillo y la calle Mezquite, en la colonia Las Arboledas, donde se alertó a las corporaciones de emergencia sobre una explosión seguida de un incendio en un área de trabajo.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Nuevo León, el siniestro se originó cuando trabajadores realizaban labores de corte y soldadura dentro del taller en construcción.

Durante estas maniobras, un chispazo alcanzó un tanque de gas, lo que provocó una explosión que derivó en el incendio, generando una rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

En el lugar, un hombre resultó con quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del cuerpo, por lo que fue atendido de manera inmediata por personal de emergencia.

Tras una valoración inicial, el lesionado fue trasladado a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para recibir el tratamiento correspondiente.

Elementos de Bomberos de Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil estatal y municipal, llevaron a cabo las labores para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la construcción o a predios cercanos.

El incendio fue contenido en su totalidad y se descartaron riesgos adicionales para la población de la zona.

Durante las maniobras de atención, se acordonó el perímetro como medida preventiva, mientras se realizaban labores de enfriamiento y revisión para descartar la presencia de otros tanques de gas o materiales inflamables que pudieran representar un peligro.

Las autoridades confirmaron que no fue necesario el desalojo de viviendas cercanas.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de García y Bomberos Nuevo León, quienes trabajaron de manera conjunta para atender la emergencia.

Se realizó una inspección en el área para determinar las condiciones de seguridad del lugar y prevenir incidentes similares.

Explota tanque de gas conectado a calentador

Una mujer que se encontraba dentro de su casa vivió momentos de terror luego de que se presentara una explosión provocada por un calentador en la colonia Misión Cumbres, en Monterrey.

El siniestro fue atendido por elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes de inmediato atendieron a la propietaria del domicilio, quien resultó ilesa y pudo salir por su propio pie.

Al ser cuestionada por los rescatistas, la mujer de la tercera edad cuya identificación no se dio a conocer, señaló que había conectado un calentador a un tanque de gas de 10 libras, esto para mitigar las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días.

Por razones de seguridad, Protección Civil de Monterrey trabajó en el retiro del calentador, que fue colocado en el exterior del inmueble.

Aunque no hubo personas lesionadas por este incidente, cabe señalar que sí se presentaron daños en mobiliario y en un vehículo.

jcp