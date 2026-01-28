Joven ataca a su esposa por no dejarlo entrar a su casa

Un joven de 22 años de edad fue detenido por la policía de Monterrey, Nuevo León, luego de que agrediera presuntamente a su esposa porque no lo dejó entrar a la casa.

La detención de Alex Abraham ocurrió ayer martes cerca de las 23:50 horas en una vivienda ubicada en Venustiano Carranza y Privada Alfonso Martínez en la colonia Garza Nieto.

De acuerdo con los primeros informes, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando recibieron un reporte vía C4 en el que se les informó sobre un caso de violencia familiar.

Al llegar al domicilio, la víctima de 45 años les mencionó que corrió a su esposo de la casa porque habían tenido una discusión; sin embargo, él regreso horas más tarde y comenzó a tocar la puerta.

Ante la negativa de la mujer, el agresor se brincó por el barandal para poder acceder a la vivienda; al ingresar por el balcón y ver a la víctima, comenzó a insultarla y la arrojó al piso.

Tras lo anterior, los oficiales detuvieron a Alex Abraham por petición de la afectada.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Sorprenden a ladrón con caja registradora robada

Un joven de 23 años fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de presuntamente cometer un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Sarabia, donde habría amenazado a la empleada con unas tijeras para apoderarse de la caja registradora con dinero en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, el detenido fue identificado como Joahan Roberto L., quien fue capturado alrededor de las 14:35 horas en el cruce de Guerrero y Guadalupe Victoria, sitio donde se localiza este negocio.

Los hechos ocurrieron cuando elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y una mujer de 43 años les solicitó auxilio, señalando a un masculino que huía como el responsable del asalto.

Los oficiales iniciaron la persecución y lograron darle alcance, encontrándole una caja registradora que llevaba abrazada y que contenía mil 805 pesos en efectivo.

La víctima relató que mientras se encontraba laborando, el presunto ingresó al establecimiento y la amenazó con hacerle daño utilizando unas tijeras, exigiéndole el dinero; sin embargo, al no poder entregarlo por el nerviosismo, el sujeto arrancó la caja y salió corriendo.

Tras el aseguramiento, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

jcp