Detienen en CDMX al 'Lobo Menor', líder de grupo delictivo en Ecuador

Fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, líder del grupo delictivo Los Lobos de Ecuador y quien contaba con una ficha roja, ya que era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Lobo Menor está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio. De acuerdo con las autoridades era un operador clave vinculado al homicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto de 2023.

La captura del líder del grupo criminal Los Lobos se realizó en calles de Polanco por parte de elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Instituto Nacional de Migración (INM). El detenido se identificó como ciudadano colombiano bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, una identidad falsa con la que buscó eludir a las autoridades.

'Lobo Menor', líder de grupo criminal en Ecuador que fue detenido en CDMX. Especial

García Harfuch agradeció el apoyo de la Policía de Colombia por su colaboración para ubicar a Lobo Menor, quien era un objetivo prioritario y requerido por autoridades sudamericanas. "Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional", puntualizó.

Tras su captura, el Lobo Menor fue puesto a disposición el Instituto Nacional de Migración y posteriormente fue entregado a agentes de Interpol para su traslado inmediato a Colombia, donde era requerido.

El Lobo Menor buscó ocultarse en México

Ángel Esteban Aguilar Morales, apodado Lobo Menor, y líder de un grupo criminal en Ecuador buscó esconderse en México tras haber huido al ser preliberado. Sin embargo, autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de su llegada al país, por lo que el gabinete de seguridad estableció un seguimiento en tiempo real.

Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicar al líder de Los Lobos en la alcaldía Miguel Hidalgo, exactamente en el sector de Polanco, por lo que desplegó se desplegó un operativo coordinado con la Unidad de Operaciones Especiales de Semar y equipos de SSPC e INM, que permitió detenerlo sin uso de violencia.

'Lobo Menor', líder de grupo criminal en Ecuador que fue detenido en CDMX. Especial

El Lobo Menor llegó a México procedente de Colombia

El Lobo Menor se movió por Medellín e Itaguí, en Colombia, antes de llegar a México y a donde las autoridades colombianas le dieron seguimiento. El presidente Gustavo Pedro destacó la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, a quien calificó como "uno de los asesinos más grandes del mundo".

Petro dijo que la operación denominada Jericó, que se realizó en las últimas horas, derivó en la captura del Lobo Menor con fines de extradición, quien es uno "de los criminales más buscados en Ecuador" y el cual tiene vínculos con Iván Mordisco y los cárteles mexicanos. De acuerdo con el presidente de Colombia, Ángel Esteban Aguilar Morales es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

"Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado trasnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes del multicrimen", destacó Petro.

'Lobo Menor', líder de grupo criminal en Ecuador a su llegada a Colombia. Gustavo Petro

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