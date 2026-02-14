Amar y ser amado, el escudo para vivir más; remedios para el corazón

HERMOSILLO.

El corazón, órgano principal del cuerpo humano y su relación con el amor romántico es, además de una alegoría, una realidad clínica, pues de acuerdo con cardiólogos existen relaciones, signos y síntomas entre el amor, las amistades y el desamor con la salud o enfermedad del ser enamorado.

En entrevista con Excélsior, el médico cardiólogo intervencionista, Santiago Sandoval Navarrete, explicó cómo el tener amor bien correspondido y el cultivar amistades, favorece al buen estado de salud.

“Hoy en día hablando de longevidad, sabemos que para vivir muchos años con sanidad, debemos tener una buena alimentación, hacer ejercicio, no fumar, no alcohol, controlar las enfermedades crónicas y tener una vida social favorable, sabemos que las personas que viven en pareja con una situación favorable, tienen una posibilidad y expectativa de vida mucho más favorable que aquellos que las personas solitarias”, explicó.

En contraparte, existe el llamado síndrome del corazón roto, donde el estrés ocasionado por el desamor generar un ataque cardiaco.

“Hay una especie o símil de un infarto, ocasionado por un estrés excesivo (como en corazón roto), esto se debe a una secreción muy importante de sustancias simpatomiméticas como la adrenalina y la noradrenalina, precedido por una situación de estrés muy importante, como problemas con la pareja.

“Esto lo que ocasiona es que favorece que las arteriolas (arterias microscópicas) se contraigan y finalmente hace que la sangre no llegue a su destino que es el músculo, haciendo una analogía es como cuando tenemos un sistema de riego y los aspersores se tapan, quizá la manguera esté limpiecita pero en eso momento, hay algo que bloquea los aspersores”, explicó.

El doctor Santiago Sandoval dijo que él ha visto a éstos pacientes llegar al servicio de urgencias con el dolor típico del infarto y que un electrocardiograma registra un ataque cardiaco como tal.

El síndrome del corazón roto, o miocardiopatía de Takotsubo, es una afección cardíaca temporal provocada por un estrés físico o emocional extremo (duelo, discusiones, noticias impactantes) que debilita el ventrículo izquierdo.

Los síntomas, como dolor de pecho y falta de aire, simulan un infarto real, pero generalmente ocurren sin obstrucciones en las arterias coronarias. Aunque puede ser grave, suele ser reversible con tratamiento y recuperación completa en días o semanas.

El especialista explicó que así como el estrés que generan los problemas sentimentales, puede generar afecciones cardiacas, el amor bien correspondido también favorece al bienestar físico.

El lado positivo

· Tener una vida social favorable y pareja estable mejora la expectativa de vida.

· Quienes viven en pareja tienen pronósticos de salud más favorables que las personas solitarias.

· El bienestar emocional se suma a la dieta y el ejercicio para vivir más años.

El lado crítico

· Afección temporal provocada por estrés físico o emocional extremo que debilita el ventrículo izquierdo.

· El estrés excesivo libera sustancias que contraen las microarterias y bloquean el flujo sanguíneo.

· Provoca dolor de pecho y falta de aire, aunque suele ser reversible con tratamiento.