Detienen a 11 sicarios vinculados al secuestro de mineros en Concordia, Sinaloa

Las autoridades lograron la detención de 11 personas ligadas a Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, presunto jefe de plaza de “Los Chapitos” vinculado al secuestro de los 10 mineros en Concordia, Sinaloa.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en la zona rural del municipio de Escuinapa.

Al momento de la detención, los sujetos se encontraban en un inmueble en el poblado La Isla de Bosque, en posesión de 12 armas largas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos y equipo táctico.

Algunos de los chalecos tienen las iniciales de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, anterior jefe de plaza de Los Chapitos, capturado el 25 de junio de 2026, junto al exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa, Hilario Martínez Gómez.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el poblado La Isla del Bosque. Especial

Después de su captura, El Casco habría tomado el control de la zona sur del estado, como jefe de plaza de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien las autoridades le atribuyen el secuestro y posterior muerte de los mineros de Vizla Silver, registrado en enero de 2026.

Apenas el ocho de septiembre, las autoridades confirmaron la detención de Ángel Gabriel “N”, alias El Tronco, y Milton Yair “N”, integrantes de esta misma organización criminal ligada al secuestro de los mineros y vinculada a Los Chapitos.

Estas dos personas también fueron capturadas con armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo a la información de las autoridades, El Casco sería jefe de plaza en la zona sur, quien actualmente enfrenta a Los Mayos, por el control del Cártel de Sinaloa.