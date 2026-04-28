Chofer invade carril del Trole en la México-Puebla; montachoques 'culpables'

La tarde del domingo 26 de abril se dio una situación de tremendo susto sobre la autopista México-Puebla, datos indicaban que un camión de pasajeros de la línea Volcanes se metió al carril exclusivo del Trolebús, y en redes empezaron a tacharlo de imprudente. Pero la historia completa comenzó a saberse horas después y eso por versiones de los mismos pasajeros.

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Según lo que contaron en videos y publicaciones, el chofer no iba haciendo nada indebido, al contrario, dicen que todo iba normal hasta que, a la altura del kilómetro 22 de la autopista, cerca del Hospital Psiquiátrico, dos autos se le cerraron de forma sospechosa, casi de inmediato se dieron cuenta que eran de los llamados “montachoques”.

Dos mujeres y tres hombres

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Los usuarios aseguran las dos mujeres y tres hombres intentaron provocarle un accidente al camión. Como no lograron que el chofer cayera, lo rodearon y comenzaron a exigirle que bajara. Él se negó, y entonces empezaron a golpear la unidad e incluso rompieron algunos vidrios.

Ante ese caos varios pasajeros entraron en pánico e incluso una mujer terminó lesionada, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital en Ixtapaluca.

El chofer trató de salir de esta situación de grave inseguridad y por eso se metió al carril confinado del Trolebús rumbo a Chalco, incluso en sentido contrario, lo que casi termina en otro accidente.

Los pasajeros reconocieron que el chofer les ayudó, reiteraron que no fue una imprudencia, sino una forma de escapar del casi inminente asalto.

Las mismas personas que viven en esa zona de la México-Puebla dicen que operan varios grupos de montachoques, por lo que piden a las autoridades mayor vigilancia y recomiendan manejar con mucha precaución y mantener distancia.

*bb