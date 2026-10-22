Caen “El Caled” y “El Verzo” por delitos contra el respeto a los muertos

Por su probable participación en delitos contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación, fueron detenidos Carlos “N”, alias “El Caled”, y Luis “N”, conocido como “El Verzo”, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las detenciones se realizaron de manera simultánea en el municipio de Querétaro, luego de que agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentaran las órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Control.

De acuerdo con la institución, las investigaciones estuvieron a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Como parte de las indagatorias, personal ministerial, policial y pericial efectuó un cateo en un inmueble de la capital queretana, donde obtuvo datos de prueba que apuntarían a la probable intervención de ambos hombres en los hechos investigados.

Con los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó los mandamientos judiciales, que posteriormente fueron ejecutados por agentes investigadores, quienes informaron a los detenidos sobre las causas de su captura y los derechos que les corresponden.

Ambos quedaron a disposición del juez que los requiere para continuar con el procedimiento penal y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía señaló que las indagatorias permanecen abiertas para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer si existen otras personas presuntamente involucradas en el caso.