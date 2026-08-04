Detención de sospechoso lleva a aseguramiento de armas y droga

Un cateo a una vivienda dejó el aseguramiento de material bélico, en Apodaca, Nuevo León, informó la Fiscalía General de la República (FGR), este martes.

La dependencia federal estableció que en el lugar se aseguró un arma de fuego abastecida con 20 cartuchos, dos cargadores, dos vehículos con placas del estado de Nuevo León, una motocicleta y una cuatrimoto.

La diligencia se registró el 2 de agosto en un domicilio de la colonia Monetta. El cateo se efectuó tras la detención de Miguel “N” quien huyó de elementos de Fuerza Civil al ingresar a ese inmueble.

El domicilio estaba bajo resguardo de los elementos cuando observaron salir a una persona por un pasillo que daba con la casa trasera de la vivienda en resguardo.

Al momento de su detención al sospechoso se le aseguró un arma de fuego con seis cargadores, 59 cartuchos, 15 envoltorios con una sustancia sólida granulada en color blanco, nueve envoltorios que contenían en su interior hierba verde y seca.

El material confiscado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación quién continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos comprendidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Arma asegurada durante un cateo en una vivienda de Nuevo León Foto: Especial

Detienen a sujeto que transportaba 24 armas

Días atrás, un hombre que viajaba con 24 armas de fuego escondidas entre las polveras de su vehículo fue vinculado a proceso por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en Nuevo León. La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación de Marco “N” a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de transporte de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención se realizó el pasado 26 de julio por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El hombre circulaba con un acompañante sobre la Carretera Monterrey-Matehuala, a la altura del kilómetro 129+000 en las inmediaciones del ejido San Roberto en el ayuntamiento de Galeana.

La FGR informó que “durante la inspección del vehículo, los agentes federales localizaron en las polveras un total de 24 armas de fuego, de las cuales 22 eran armas cortas y dos armas largas, sin que los ocupantes acreditarán su legal posesión o traslado”.

En relación con la persona que lo acompañaba, la autoridad judicial determinó su libertad, luego de que Marco “N” asumiera la responsabilidad de los hechos.