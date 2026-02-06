Detención de alcalde de Tequila refleja infiltración criminal en instituciones: Lemus

Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la detención del alcalde de Tequila, Diego 'N', refleja un problema mayor de infiltración criminal en las instituciones y urgió a establecer candados en la reforma electoral para impedir que personas con antecedentes delictivos accedan a cargos públicos.

“Yo creo que ahora que se está discutiendo la reforma electoral a nivel federal es muy buen momento para establecer distintos candados para evitar que personajes con antecedentes, con vínculos con el crimen organizado estén en el servicio público, pues uno nunca sabe a quién defienden, si defienden a la ciudadanía o en realidad están defendiendo a los grupos de la delincuencia organizada a los cuales siempre han pertenecido”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el mandatario estatal dijo que su gobierno había denunciado desde hace meses múltiples abusos, amenazas y posibles vínculos con el crimen organizado del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, hoy preso en el penal del Altiplano.

El propio gobierno de Jalisco, a mi cargo, había presentado varias denuncias. La situación de amenazas contra regidores, la apología del delito con la presentación de este grupo que mencionó a un grupo delincuencial.



Todo esto fue presentado por parte de nuestro gobierno ante la Fiscalía General de la República desde hace muchos meses. Amenazas contra hoteleros, así como esta clausura que pretendió hacer a una empresa tequilera”, denunció.

El gobernador de Jalisco destacó la coordinación directa con el gobierno federal en materia de seguridad, anunció acciones inmediatas para garantizar la gobernabilidad en Tequila y aseguró que se respetará la voluntad democrática del municipio.

Después de esta detención, mi gobierno está enfocado en atender a la gente de Tequila, ya que este municipio es un referente no solo de Jalisco, sino de México ante el mundo. Queremos llevar espectáculos culturales y artísticos que habían sido negados por el anterior gobierno municipal”, indicó.

Además, Lemus Navarro planteó la reelección limitada de alcaldes como vía para profesionalizar los gobiernos locales, “tres años para una alcaldía es muy poco tiempo para dar resultados”, por ello, “propuse mantener la no reelección para gobernadores y legisladores, pero permitir una sola reelección para alcaldes”.

Por otra parte, explicó las medidas sanitarias adoptadas ante el brote de sarampión, defendiendo el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de seis municipios a partir del próximo lunes, ya que “es una epidemia global que ya tiene presencia importante en Jalisco”.

Es una medida dura e incómoda, pero tenemos que actuar porque nuestra prioridad es cuidar a niñas, niños y adolescentes (pero) como gobernantes tenemos la obligación de actuar y no quedarnos con los brazos cruzados”, dijo.

