Alcalde de Tequila se queda en prisión; lo acusan de delincuencia organizada

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, alias 'El Presidente', su director de Catastro y Predial, Juan Gabriel "N", y su director de seguridad, Juan Manuel “N”, se quedarán en los penales de El Altiplano en Almoloya de Juárez y 15 de Chiapas, mientras que su situación jurídica se determinará el próximo martes.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al edil de ser el jefe de un grupo criminal que opera en el municipio a través de ocupar la estructura del gobierno para cometer ilícitos como extorsión a empresarios y comerciantes o secuestro, red que comenzó a fraguar en junio de 2021 y que se apoya de nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El Ministerio Público federal rechazó que esto se trate de una cuestión política o de una inversión, pues se cuenta con 43 pruebas testimonios de víctimas de secuestro, de tres integrantes del Cabildo y testigos varios.

Señalan a alcalde por secuestros

El alcalde fue imputado por delincuencia organizada con fines de cometer el delito de secuestro y secuestro agravado en contra de un candidato a la alcaldía de Tequila por Morena en 2021 y de su suplente, a quienes habría obligado a renunciar, para poner a Juan Gabriel “N”.

Además del secuestro de un artesano, al que supuestamente habría impuesto una cuota inicial de 50 mil pesos y luego un pago mensual de 20 mil pesos para no clausurar su negocio, cuando ya no pudo pagar, lo habría privado de la libertad y obligado a la esposa de la víctima a juntar 30 mil pesos incluido un pago de multa por el retraso.

Cabildo testifica

Entre los datos de prueba están las declaraciones de tres integrantes del Cabildo, que exponen la forma de operar de la red desde gobierno y los nexos que presuntamente tiene Diego con el CJNG, en donde imponía cuotas a grandes empresarios, impuestos y clausuraba negocios para allegarse de recursos.

Incluso una de ellas refiere que fue el Cártel el que financió su llegada a la alcaldía y a cambio pactó con el grupo delictivo la entrega de 40 millones de pesos anuales y que ha operado en sus delitos a través de la policía municipal.

Durante la audiencia Diego, quien iba ataviado con pants gris oscuro y chamarra caqui, permaneció hablando con sus abogados en todo momento, algunas veces riendo al escuchar los datos de prueba, negando con la cabeza con actitud burlona, riendo la mayor parte del tiempo.

