Jalisco en coordinación con federación tras arrestos en Tequila: Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que mantiene comunicación directa con autoridades federales tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, así como de tres funcionarios municipales, señalados por su presunta participación en actos de extorsión.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario estatal detalló que el contacto ha sido permanente con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dependencia que encabezó las acciones que derivaron en las detenciones.

Lemus Navarro subrayó que, además de la SSPC, ha sostenido diálogo con diversas instancias del gobierno federal para dar seguimiento al caso y reforzar la estrategia contra la extorsión y la corrupción en la entidad.

El edil fue aprehendido por sus presuntos vínculos en el delito de extorsión y con un grupo criminal que opera en la zona. Especial

También he tenido comunicación directa con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio. Desde primera hora enviamos policías estatales a Tequila para brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”, expresó el gobernador.

En su mensaje, reconoció de manera pública el trabajo de la SSPC y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el combate a las redes de extorsión que, en distintos puntos del país, han logrado infiltrarse en gobiernos locales.

Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”, añadió.

El gobernador precisó que al momento de emitir su posicionamiento se encontraba en Querétaro, donde asistía a la conmemoración del aniversario de la Constitución, y adelantó que sostendría nuevas reuniones con autoridades federales para revisar a fondo la situación de Tequila.

La detención del alcalde y de los funcionarios municipales representa uno de los golpes más relevantes contra presuntas redes de extorsión en la región Valles de Jalisco, un corredor estratégico tanto por su actividad turística como por su dinamismo económico.

Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno estatal aseguró que mantendrá presencia policial en el municipio para evitar vacíos de autoridad y preservar el orden público, en un contexto que vuelve a colocar en el centro del debate la infiltración del crimen en estructuras locales de poder.

fdm