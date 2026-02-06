Detienen a Juan Pablo Kuri Carballo en el aeropuerto de Puebla por presunta violencia familiar 

Juan Pablo Kuri Carballo, empresario y exdiputado local en Puebla, fue detenido la tarde de este viernes 6 de febrero de 2026 por agentes de la Policía Ministerial, acusado de presunta violencia familiar en agravio de su esposa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión ocurrió a las 16:17 horas en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo.

El reporte oficial señala que Kuri Carballo fue asegurado por elementos de investigación y se encontraba “en traslado” hacia la Casa de Justicia con sede en San Andrés Cholula, donde quedará a disposición de un juez local que determinará su situación jurídica.

Operativo y procedimiento

Según los datos del RND, la detención fue ejecutada por agentes ministeriales, lo que sugiere la existencia de una carpeta de investigación previa. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial detallando si se trata de una orden de aprehensión o de una acción derivada de una denuncia reciente.

En casos de violencia familiar, el procedimiento contempla la puesta a disposición ante el Ministerio Público, la formulación de imputación y, posteriormente, una audiencia inicial donde el juez definirá si existe vinculación a proceso y las medidas cautelares correspondientes.

Trayectoria pública

Juan Pablo Kuri Carballo es una figura conocida en el ámbito político y empresarial poblano. Fue dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Puebla y se desempeñó como diputado local en el Congreso del Estado. En el sector privado, mantiene actividad empresarial en distintos ramos comerciales.

La detención ocurre en un contexto de alta exposición pública debido a su trayectoria política, lo que podría generar repercusiones tanto en el ámbito partidista como empresarial.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha dado a conocer un posicionamiento oficial del propio Kuri Carballo ni de su equipo legal.

Se espera que en las próximas horas la autoridad judicial defina su situación jurídica.

