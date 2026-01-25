Detectan en Guerrero posible caso de gusano barrenador en humano

El ayuntamiento de Copala, Guerrero, emitió un comunicado informando que en ese municipio se presentó el primer caso de miasis por gusano barrenador, en un ciudadano de la Costa Chica.

El ayuntamiento pide a la población que no se alarme y que reporte los casos en animales y seres humanos de los cuales tenga conocimiento. Concluye diciendo que las notificaciones oportunas ayudarán a controlar a tiempo esa enfermedad.

Por otra parte, la Secretaria de Salud del Estado emitió otro comunicado donde informó que el supuesto caso de gusano barrenador en un ser humano no está confirmado. Explicó que después de recibir el reporte, brigadas de vigilancia epidemiología se trasladaron a la zona para realizar la inspección técnica y brindar la atención necesaria bajo los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Detalló que se colectaron las muestras correspondientes para su análisis, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública para tener un diagnóstico certero y una vez que se tengan los resultados oficiales, estos se darán a conocer de manera oportuna por los canales institucionales.

La Secretaria de Salud del Estado resaltó que hasta el momento el caso se mantiene como probable.

