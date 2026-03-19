Detectan omisiones en plantas eléctricas que contaminan La Paz en BCS

Después de años de denuncias, inspecciones recientes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la capital del estado de Baja California Sur, confirmaron irregularidades en la generación de energía eléctrica en la Central de Combustión Interna (CCI) de La Paz y Central Termoeléctrica de Punta Prieta, por no acreditar que cumplen con los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes a la atmósfera establecidos en las normas oficiales de salud y ambientales.

La investigación es resultado de un juicio de amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) donde una Juzgado de Distrito ordenó reabrir el caso, luego de que la Profepa concluyera una denuncia popular presentada en 2023, sin realizar las visitas de inspección correspondientes.

Durante las revisiones, la autoridad ambiental detectó irregularidades en las plantas eléctricas, entre ellas la falta de registros sobre su operación, omisiones en los reportes de emisiones contaminantes y la ausencia de información que permita verificar si cumplen con los límites de contaminación establecidos por la normativa ambiental.

En la CCI de La Paz, se identificaron además faltas en los registros de consumo de combustible y en el seguimiento al funcionamiento y mantenimiento de los equipos para controlar emisiones.

Mientras que en la Central Termoeléctrica de Punta Prieta, la Profepa encontró omisiones similares, incluyendo la falta de reportes y registros sobre la operación de los sistemas destinados a reducir la contaminación.

Como resultado de estas inconsistencias, se impusieron multas por 610 mil 956 pesos a la CCI y por 678 mil 840 pesos a Punta Prieta.

Mario Sánchez, director de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA, advirtió que las multas no reparan el daño ambiental ni reducen las emisiones que afectan la calidad del aire en La Paz.

La legislación ambiental es clara: cuando se detectan irregularidades, la autoridad debe ordenar medidas correctivas para garantizar que las instalaciones cumplan con los límites de contaminación y protejan la salud de las personas”, indicó.

Por su parte, la Alianza por la Calidad del Aire, pidió a las autoridades locales acompañar estas sanciones con una estrategia integral que promueva no sólo la adecuada operación de las plantas existentes en la ciudad, sino que además impulse la transición hacia la producción de fuentes limpias de energía.

La Paz es el principal centro energético de Baja California Sur, ya que gran parte de la electricidad del estado se produce en centrales eléctricas ubicadas en la capital del estado, que queman combustibles fósiles y emiten contaminantes, afectando la calidad del aire que respira la población, además de generar impactos negativos en la salud y el medio ambiente.

Actualmente, el caso continúa en revisión, mientras la autoridad judicial evalúa si la Profepa cumplió con lo ordenado en la sentencia.

Hacemos un llamado urgente a la autoridad para que ordene acciones concretas encaminadas a reducir las emisiones contaminantes de estas centrales.

En el mismo sentido, la decisión de la jueza de distrito será clave para avanzar en una mejor calidad del aire en La Paz, pues determinará si las multas impuestas son suficientes para atender las irregularidades detectadas o si deben ordenarse medidas correctivas que garanticen el control de emisiones contaminantes”, agregó CEMDA.

Desde 2020, Excélsior ha publicado una serie de reportajes advirtiendo que la emisión de compuestos tóxicos en La Paz, Baja California Sur, es tan grave que hasta las emblemáticas estatuas del malecón tienen que usar cubrebocas, como suelen ironizar las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza Ciudadana por la Calidad del Aire.

Destacó que a contracorriente del resto del mundo y en plena emergencia climática, cuando estamos al límite, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue atrapada en los 70’s, generando luz con combustóleo, que es lo último de lo último del destilado del petróleo.

Señaló que Monitoreos independientes del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), alertan que las dos terceras partes del año, los paceños conviven con un cóctel tóxico, que está por arriba de los límites máximos permitidos en la Norma Oficial Mexicana.

fdm