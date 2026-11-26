Para transitar del conflicto a la coexistencia entre humanos y la vida silvestre en nuestro país, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) financiará, con alrededor de 13 millones de dólares, Salvaguardando corredores de vida silvestre, proyecto coordinado por WWF México y la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat.

Trazado a cinco años y conocido como GEF coexistencia, requirió de varios meses de preparación y tiene como finalidad proteger y conservar los corredores de vida silvestre para así detener el declive de poblaciones del jaguar y otras especies, el cual arrancará en 2027, dijo a Excélsior Sandra Petrone, directora de Vida Silvestre del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF, por sus siglas en inglés).

Para el jaguar, al igual que para el resto de la biodiversidad del país, la principal amenaza es el cambio de uso de suelo vinculado a sistemas de producción de alimentos, al avance de la mancha urbana y a obras de infraestructura, entre otros factores, por lo que existe “transformación del hábitat y si esto continúa, sin duda, representará un impacto para las poblaciones de jaguar en nuestro país” y de otras especies.

En específico para el jaguar, la segunda amenaza es la fragmentación del hábitat y como tiene una disminución de presas naturales, al no encontrar disponibilidad de alimento fácil, lo más cercano es el ganado, “esto significa que se lo va a comer y tiene impacto para pequeños ganaderos”, señaló.

Los ataques al ganado provocan represalias contra el felino. Un programa busca cambiar las prácticas de producción y evitar su muerte. Foto: Cortesía WWF México.

¿Por qué está amenazado el jaguar en México y cómo buscan protegerlo?

Pocas cabezas dan bienestar a los ganaderos y cuando hay ataques representan la pérdida de gran parte de su patrimonio, por eso en algunos casos matan al jaguar.

Le llamamos a esto cacería en represalia y tiene un impacto directo en las poblaciones del felino… Y ésa es una de las principales líneas de acción de WWF México”, dijo.

La organización está trabajando en las dos poblaciones más importantes de jaguares en la Selva Maya y el Pacífico de la mano de productores ganaderos, quienes están haciendo cambios en sus sistemas productivos para que disminuya la probabilidad de depredación, sumado a ello, hay un fuerte componente de sensibilización y de educación ambiental para que tengan presente que el jaguar tiene beneficios directos para las personas, por lo que el animal representan en sus ecosistemas.

El trabajo con los productores, bajo modelos de escuelas de campo, tiene la colaboración de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat y el financiamiento del GEF para escalarlo, pues “necesitamos llegar a más productores y este proyecto (GEF coexistencia) va a ayudarnos, porque tiene un componente de política pública y busca involucrar a muchos más actores”, indicó Petrone.

El jaguar ruge en toda América: distribución y beneficios para los ecosistemas

El jaguar es el felino más grande del continente americano y se distribuye desde México hasta Argentina. Petrone señaló que pueblos mesoamericanos lo representaron como un ser mítico, en algunos casos, como deidad, su figura sigue presente en murales y comunidades.

En México, la población principal habita la Selva Maya, que comparte con Guatemala y Belice; también se distribuye por las vertientes del golfo y del Pacífico, donde llega hasta Sonora, Nayarit, Jalisco y una parte de Michoacán.

Como depredador tope, explica la bióloga, contribuye al equilibrio de las poblaciones de herbívoros, lo cual incide en la regeneración de bosques y selvas; además, se le considera especie sombrilla, porque su conservación beneficia a otras especies con las que comparte territorio.

¿Cuántos jaguares hay en México y cuál es su situación de conservación?

En cuanto al estado del jaguar, Sandra Petrone apuntó que la Lista Roja de la UICN clasifica al felino como casi amenazado, en México, la NOM-059 lo mantiene en peligro de extinción.

A nivel global se calcula que existen 170 mil jaguares; en México, la cifra es de unos cinco mil, de los cuales entre dos mil y tres mil estarían en la península de Yucatán.

Y para concientizar sobre la importancia de conservar y proteger al jaguar y sus hábitats, el próximo domingo 29 de noviembre se realizará la Carrera WWF Edición Jaguar en el Bosque de Chapultepec, la cual coincide con el Día Internacional del Jaguar, fecha que “WWF impulsó a nivel global y se logró el reconocimiento ante la ONU en 2018” a propuesta de María José Villanueva, directora general, agregó Luis Rodríguez, coordinador de Relación con Medios de la organización.