Destacan detención oportuna de responsables de tiroteo en bar de Puebla

Mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno se logró la detención de los responsables de un tiroteo que se suscitó en un bar de la zona conocida como Angelópolis, en Puebla, afirmó el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta.

La detención de los agresores y su puesta a disposición del ministerio público refrenda la política de cero impunidad que se vive en la entidad, afirmó el gobernador.

Armenta explicó que mediante el operativo “Puebla Segura” se atendió el reporte de la agresión, poco antes de las 02:00 del sábado, y se logró la detención de los presuntos involucrados alrededor de las 04:00 horas del mismo día.

"Estamos revisando el hecho, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia.

“Sin duda, para nosotros, la pérdida de las personas es lamentable. Nuestra solidaridad a las familias", enfatizó el titular del Ejecutivo en Puebla.

El gobernador puntualizó que además de coordinarse con las autoridades municipales y federales para el combate a la delincuencia, también se mantiene comunicación permanente con el sector empresarial para salvaguarda el orden.

Autoridades confirman detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que tras el ataque se activó un operativo coordinado por los tres órdenes de gobierno.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó la detención de cuatro probables responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial junto con dos motocicletas presuntamente relacionadas con la agresión.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

De manera extraoficial, trascendió que las personas fallecidas fueron identificadas como Giselle N., Joaquín N. y Emmanuel N., de entre 20 y 25 años. No obstante, la autoridad no ha emitido una confirmación pública formal sobre sus identidades.

Alrededor de las 07:00 horas concluyeron las diligencias en el sitio. Personal de la Unidad de Traslados y Recolección de Cadáveres trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales correspondientes.

JCS