Vinculan a proceso a 30 de Los Salazar detenidos en Querétaro

El grupo de 30 personas, presuntos integrantes del Cártel de los Salazar, detenidos durante 12 cateos simultáneos ejecutados en el estado de Querétaro, fueron vinculados a proceso por su posible participación en delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de permanencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un Juez Federal de Control emitió dicha resolución con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad, los detenidos se dedicaban a extorsionar a los comerciantes, cobrar cuotas; a quien se oponía lo secuestraban y mantenían privado de su libertad en casas de seguridad.

El líder de este grupo, Diego Salazar o Luis Gustavo, alias “El Flaco”, y su novia Cecil Mora, tenían el control de la venta y distribución de droga, como mariguana y cocaína, en Querétaro.

La FGR indicó que se determinó la vinculación a proceso para María Camila “N”, María Fernanda “N”, Lorena “N”, Mariana “N”, Mónica “N”, Saraí “N”, Jaiser “N”, Miguel “N”, Noé “N” y Néstor “N”, por su probable participación en el delito de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta.

Además, fueron vinculados a proceso por el anterior delito, así como por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en su modalidad de permanencia, David Silvestre “N”, Javier “N”, Samanta “N”, Camilo “N”, Eréndira “N”, Bryan “N”, Carlos “N”, Jesús “N”.

También se vinculó a proceso por ambos delitos a José Miguel “N”, José Adán “N”, Luis Gustavo “N”, Luis Carlos “N”, José Alfredo “N”, Lucía “N”, Kenet “N”, David Nicolás “N”, José Ángel “N”, Gerardo “N”, Oskar “N” y Juan “N”.

La captura de los 30 vinculados se realizó por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

Durante el operativo se aseguraron cinco armas de fuego cortas y dos largas; 212 cartuchos, cinco cargadores, 134.8 gramos de metanfetamina, 1.07 kilos de cocaína, 3.76 kilos de mariguana, numerario, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, entre otros objetos.

Además de vincularlos a proceso, el Juez Federal de Control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 17, “CPS Michoacán”, para los varones.

Se indicó que las mujeres cumplirán la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario “Mil Cumbres”, Charo, también ubicado en Michoacán.

JCS