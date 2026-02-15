Plan Michoacán fortalece educación y becas con inversión histórica de 6,300 mdp

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se beneficia actualmente a 892 mil 639 estudiantes de la entidad mediante programas de becas y acciones educativas orientadas a garantizar la permanencia escolar y reducir las brechas de desigualdad.

Durante la presentación del plan, el titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que el Gobierno de México destina una inversión de 6 mil 300 millones de pesos en Michoacán para fortalecer la educación como eje estratégico en la construcción de la paz y la justicia social, con acciones en cobertura, inclusión, bienestar y desarrollo comunitario.

Delgado Carrillo detalló que a partir de 2026 la Beca Universal Rita Cetina se ampliará al nivel primaria, con un apoyo bimestral de mil 900 pesos y 700 pesos adicionales por cada hijo, además de un apoyo anual único de 2 mil 500 pesos para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Asimismo, anunció la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a más de 44 mil estudiantes de educación superior en la entidad, quienes recibirán un apoyo bimestral de mil 900 pesos para gastos de transportación.

En materia de cobertura educativa, el funcionario federal indicó que entre 2026 y 2028 se crearán 30 mil nuevos espacios en bachillerato mediante la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.

También se prevé la apertura de 50 mil nuevos espacios en educación superior, en coordinación con instituciones como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Intercultural y cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Delgado Carrillo agregó que como parte de las acciones de prevención y bienestar se reforzarán las jornadas comunitarias por la paz y contra las adicciones en escuelas, así como el programa Vive saludable, vive feliz, enfocado en la promoción de entornos escolares seguros.

Finalmente, informó que a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se instalarán 10 centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable” en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, con el objetivo de fortalecer la educación integral, el deporte y la cohesión social en Michoacán.

JCS