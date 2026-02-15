Hidalgo registra primera muerte por covid-19 en 2026; suma 15 contagios

El estado de Hidalgo confirmó su primer fallecimiento por covid-19 en lo que va de 2026, de acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente a la semana cinco, con corte al 9 de febrero, emitido por la Secretaría de Salud.

Con este deceso, Hidalgo se integra a la lista de entidades del país que han reportado muertes por esta causa en el arranque del año. A nivel nacional, el reporte oficial indica que Chihuahua acumula dos defunciones, mientras que Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla y la propia entidad hidalguense registran un fallecimiento cada uno.

En cuanto al número de contagios, Hidalgo suma 15 casos confirmados, cifra que lo coloca entre los estados con mayor proporción de positivos en el país durante las primeras semanas del año. En total, México ha notificado 20 mil 104 casos sospechosos, de los cuales 126 han sido confirmados, lo que representa el 0.6 por ciento.

Por distribución geográfica, la Ciudad de México concentra el 27.8 por ciento de los casos confirmados, seguida por Hidalgo con 11.9 por ciento y el Estado de México con 9.6 por ciento. También destacan Aguascalientes con 7.9 por ciento y Zacatecas con 7.1 por ciento.

El informe epidemiológico detalla que los grupos de edad más afectados son personas de entre 90 y 94 años, así como menores de uno a cuatro años. De igual forma, se observa incidencia relevante en adultos mayores de 80 a 84, 75 a 79 y 65 a 69 años.

En la distribución por sexo, las mujeres representan el 53.2 por ciento de los casos confirmados, lo que marca una ligera predominancia femenina en el comportamiento de la enfermedad en este inicio de 2026.

Alerta por covid en gatos

Durante los últimos días, médicos veterinarios de distintos países de América Latina advirtieron sobre un aumento de los casos de panleucopenia felina, una de las enfermedades virales más peligrosas que afectan a los gatos.

Se trata de una infección altamente contagiosa que puede resultar mortal, especialmente en crías, felinos que no cuentan con su esquema de vacunación completo y aquellos que padecen enfermedades que debilitan su sistema inmunológico.

De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), el virus responsable de la panleucopenia ataca las células que crecen y se dividen rápidamente, como las de los ganglios linfáticos, la médula ósea, los intestinos y los fetos en desarrollo. Esta característica provoca una caída abrupta de las defensas del organismo, dejando a los animales expuestos a infecciones secundarias que pueden complicar su estado de salud en cuestión de horas.

Cómo se transmite y por qué es tan peligroso

La panleucopenia felina, conocida popularmente como el “Covid de los gatos”, no requiere contacto directo entre animales para propagarse. El virus es altamente resistente en el ambiente y puede transmitirse a través de heces y fluidos corporales como orina, secreciones nasales e incluso mediante pulgas que hayan estado en contacto con gatos infectados.

Asimismo, elementos contaminados como camas, cajas de arena, jaulas, platos de comida, juguetes, así como manos, ropa o calzado de personas que han manipulado felinos enfermos, pueden convertirse en vehículos de contagio. Las gatas preñadas que contraen el virus también pueden transmitirlo a sus crías, lo que incrementa el riesgo de mortalidad en las primeras semanas de vida.

La médico veterinaria Mary Tantalean explicó que esta enfermedad es comparable al parvovirus que afecta a los perros y que su facilidad de transmisión convierte incluso a los gatos que viven exclusivamente dentro del hogar en población vulnerable.

Según la especialista, los gatitos menores de seis meses y los animales con enfermedades crónicas, como leucemia felina o diabetes, enfrentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cuadros graves.

jcp