Destaca Pedro Haces avances históricos en la recuperación del salario mínimo y derechos laborales en México

El salario mínimo en México pasó de 88.36 pesos diarios antes de 2018 a 315.04 pesos en 2026, resultado de una política impulsada desde el inicio de la Cuarta Transformación que ha contribuido a que 13.5 millones de personas salgan de la pobreza, afirmó el diputado federal y dirigente obrero Pedro Haces Barba durante la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, ante la Cámara de Diputados.

En su intervención, el legislador resaltó que el cambio de rumbo en la política salarial del país comenzó con la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha encontrado continuidad bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con incrementos del 12 por ciento para 2025 y del 13 por ciento para 2026. "La historia de este país cambió en 2018 en materia laboral", aseveró el legislador al valorar la transición hacia un ingreso digno para la clase trabajadora.

Haces Barba enfatizó que en la actual Legislatura se han impulsado 16 reformas en materia laboral, dos de ellas de carácter constitucional, que contemplan avances como la jornada laboral de 40 horas, la erradicación de la brecha salarial, el derecho a la desconexión digital, la regulación de plataformas digitales y la protección de quienes dependen de propinas. Recordó además antecedentes legislativos clave como la reforma laboral de 2019 y la eliminación de la subcontratación abusiva.

El diputado argumentó que el fortalecimiento de las condiciones laborales, la formalidad y los salarios dignos beneficia directamente a la productividad y genera certidumbre a quienes invierten y generan empleos en el país. Tras señalar que las principales modificaciones se han logrado mediante consensos entre distintas fuerzas políticas, trabajadores y empleadores, el dirigente concluyó respaldando el modelo actual: “Gracias a la Cuarta Transformación de México hubo un cambio radical en materia laboral en este país”.