Despojo en México, de conflictos vecinales a redes criminales

El despojo de inmuebles dejó de ser únicamente un conflicto entre particulares para convertirse en un fenómeno más complejo, con esquemas que pueden involucrar falsificación de documentos, suplantación de identidad, manipulación de registros públicos y posibles actos de corrupción, alertan especialistas.

Lesly Fernanda Valencia, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas, explicó que los casos han evolucionado: lo que antes parecía una disputa civil por una propiedad hoy puede estar relacionado con estructuras organizadas que asignan distintas funciones para apropiarse ilegalmente de bienes.

Lo que antes parecía un vecino invasor o un comprador engañado ya resulta ser con frecuencia parte de una red delictiva con roles definidos”, señaló.

Reproducir “Eran como paracaidistas”, así fue como denunciaron un nuevo caso de intento de despojo de una vivienda en Iztacalco, en la CDMX.

La especialista detalló que estos esquemas pueden incluir falsificadores de escrituras y documentos oficiales, personas que suplantan propietarios ante notarías, gestores, empresas fantasma y participantes que utilizan procedimientos legales para dar apariencia de legitimidad a operaciones irregulares.

Como ejemplo del tamaño del problema, en la Ciudad de México el Gabinete contra el Despojo atendió 4 mil 71 denuncias relacionadas con posibles casos de despojo entre abril y diciembre de 2025.

De ese universo, 399 derivaron en expedientes formales por este delito, es decir, aproximadamente una de cada 10 denuncias logró configurarse jurídicamente como despojo.

Nuevos métodos de despojo en México

Valencia explicó que el cambio principal está en que algunos grupos ya no actúan de manera aislada, sino mediante esquemas con una división de tareas.

El caso de la Abuelita Sicaria de Chalco es uno de los más recientes que ha provocado la conversación sobre el despojo. Especial

Entre las prácticas detectadas mencionó la falsificación de escrituras, alteración de documentos de identidad, suplantación de propietarios, manipulación de bases de datos registrales, uso de sociedades interpuestas y litigios promovidos para intentar dar sustento jurídico a operaciones fraudulentas.

Añadió que los inmuebles también pueden ser utilizados dentro de operaciones relacionadas con lavado de dinero, debido a que permiten mover grandes cantidades de recursos y ocultar su origen.

Reproducir Señalan despojo con firma falsificada en caso ligado a Ministerio Público en Tlaxcala

Ante un posible despojo, recomendó actuar de inmediato y conservar toda la evidencia disponible, como escrituras, certificados de libertad de gravamen, pagos prediales, recibos de servicios, fotografías, videos y cualquier comunicación relacionada con movimientos irregulares.

Para Valencia, enfrentar el despojo requiere una respuesta entre autoridades, especialistas y ciudadanos.

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