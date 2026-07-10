Caen 100 explosivos de drones en Coyuca; afectan a casas y escuelas

COYUCA DE CATALÁN.– Habitantes de la parte alta de Coyuca de Catalán, en la Sierra de Guerrero, denunciaron que el pasado miércoles, desde las 6 de la mañana, comenzaron los ataques a sus pueblos, presuntamente perpetrados por sicarios de la Familia Michoacana.

“Desde temprano se empezaron a escuchar los disparos; eran espaciados, se escuchaban de diferentes calibres. No sabíamos de dónde venían o contra quién se dirigían, así que tuvimos que trasladarnos a la clínica de salud para encontrar refugio, pues es la única construcción de tabique y cemento”.

Ya dentro del refugio grabaron videos pidiendo ayuda a las autoridades para terminar con el ataque de los delincuentes. En una de las grabaciones subidas a internet se ve y se escucha a una mujer decir: “Ayuda, ayuda, nos están matando, para que no digan que no hay pruebas”; mientras habla, se escuchan disparos de diferentes armas de fuego y los gritos de los niños asustados.

“Teníamos miedo de que nuestros esposos o familiares hubieran resultado heridos. Nos refugiamos en el centro de salud; estábamos las mujeres, los adultos mayores y los niños. Algunos de los hombres estaban en el campo y otros buscando a los agresores. Teníamos miedo de que les hicieran algo o estuvieran heridos por los ataques”. Las víctimas permanecieron cerca de 12 horas encerradas y sin alimentos.

En otra comunidad, la gente se fue a refugiar a la iglesia, al ser la única construcción de concreto. “Desde temprano nos fuimos a esconder a la iglesia, pues los sicarios comenzaron a volar los drones y soltaban sus explosivos sobre los techos de las casas, haciendo hoyos en las láminas metálicas. Sólo escuchábamos explosiones y balazos; afortunadamente, la mayoría ya nos habíamos salido de nuestras casas”, relató doña Lupita.

Uno de los pobladores de la zona atacada aseguró: “Esta es una pelea por territorio y nos obligan a armarnos para defender a nuestras familias y nuestras casas. Nosotros somos gente de trabajo, pero nos tenemos que defender”. Los ataques se concentraron en las comunidades de Ejido Guajes de Ayala, Los Órganos, Hacienda de Dolores y El Pescado.

En muchas comunidades de la Sierra de Guerrero se siembra amapola y mariguana, por lo que diferentes grupos delictivos suben para buscar campesinos que cultiven el producto y, posteriormente, regresan para recoger lo cosechado.

En repetidas ocasiones han ocurrido desplazamientos de pueblos enteros, una estrategia con la que el crimen organizado evita que la gente se percate de sus movimientos y los reporte a las autoridades o a bandas rivales.

Ayer, Javier Hernández confirmó que integrantes del Ejército y de la Policía del Estado llegaron a esa localidad, después de los ataques que sufrieron este miércoles por parte de drones y hombres armados.

El comisario informó que al menos unos 100 artefactos explosivos fueron lanzados en su ejido y en los pueblos de El Pescado y Hacienda de Dolores, los cuales dañaron los techos de varias casas y el de la escuela.

“Bombardearon las casas con personas adentro; afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero la situación sigue siendo crítica”, dijo el representante del pueblo.

Afirmó que todavía hay mucha gente que permanece escondida por miedo.