Detienen a dos notarios por presunto fraude en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango detuvo a dos notarios públicos, uno en la ciudad capital y el otro en el municipio de Gómez Palacio, en la Comarca Lagunera del estado.

La dependencia estatal informo que se realizaron varios cateos en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, informando que durante la madrugada del 22 de junio del 2026 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Joaquín “N”, quien cuenta con patente de notario público en la ciudad capital, por su presunta participación en hechos constitutivos del delito de fraude.

La orden judicial fue librada luego de la denuncia presentada por una persona que reportó el despojo de un inmueble de su propiedad.

De acuerdo con las indagatorias, dicho bien fue vendido a terceras personas mediante la utilización de un supuesto poder notarial para actos de dominio presuntamente falso.

Asimismo, durante la formalización de la operación se habrían asentado diversos datos falsos en la escritura pública correspondiente, entre ellos que el inmueble se encontraba libre de gravamen, cuando en realidad existían cargas legales sobre el mismo.

Quienes adquirieron la propiedad denunciaron haber sido víctimas de fraude al descubrir inconsistencias relacionadas con la propiedad del inmueble, la representación legal utilizada para su venta y la existencia de gravámenes que no fueron informados durante la operación.

Como resultado de la investigación, entre los días 20 y 22 de junio del presente año fueron ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas presuntamente relacionadas con estos hechos: Claudia “N”, identificada como quien habría recibido los recursos económicos producto de la operación; José “N”, quien presuntamente se ostentó como propietario del inmueble; José Luis “N”, señalado como supuesto apoderado; y Joaquín “N”, notario público involucrado en la protocolización de la compraventa.

Imputados fueron puestos a disposición del Juez de Control

Los detenidos solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para el próximo 26 de junio de 2026. En tanto, permanecerán sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De manera paralela, el Agente del Ministerio Público, con apoyo de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), personal de Servicios Periciales, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, ejecutó seis órdenes de cateo en distintos domicilios de la ciudad de Durango, con el objetivo de localizar y asegurar indicios relacionados con la investigación.

Durante dichas diligencias fueron asegurados diversos documentos, dinero, así como inmuebles vinculados con la investigación, entre ellos las instalaciones de una notaría y una casa habitación.

Previamente había sido asegurado un inmueble donde presuntamente operaba una empresa inmobiliaria utilizada para la comisión de conductas fraudulentas.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que continúan las investigaciones correspondientes, toda vez que existen diversas denuncias adicionales relacionadas con el mismo fedatario público, las cuales se encuentran en proceso de integración dentro de las carpetas de investigación respectivas.

El otro notario público fue detenido este 23 de junio del 2026, se trata de Juan Antonio “N”, notario público Número 15 con residencia en Gómez Palacio.

Fue el apoderado legal de una institución bancaria quien presentó la denuncia, por lo que la orden judicial fue emitida por un Juez de Control del Primer Distrito Judicial.

De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido presuntamente participó en la cancelación irregular de un gravamen hipotecario que pesaba sobre un inmueble, mediante el uso de documentación apócrifa y la suplantación de identidad de representantes legales de la institución crediticia.

Según la investigación, el notario dio fe de personas y firmas asentadas en instrumentos notariales sin que éstas hubieran comparecido realmente ante él, permitiendo además que documentación protocolizada saliera de la notaría sin que existiera la certeza jurídica correspondiente.

La investigación establece que dichas actuaciones presuntamente beneficiaron a una persona acreditada que mantenía una hipoteca vigente y que tenía conocimiento de haber perdido procedimientos judiciales relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones de pago.

Asimismo, se identificó la posible participación de una persona que realizaba de manera recurrente diversos trámites ante la Notaría Pública Número 15, quien presuntamente intervino en operaciones similares que actualmente son objeto de investigación por la utilización de poderes falsos y la enajenación irregular de inmuebles en distintas entidades federativas, afectando a legítimos propietarios.

Por estos hechos, Juan Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, para enfrentar imputaciones por su probable responsabilidad en los delitos de fraude específico, uso de documentos falsos y asociación delictuosa.

Como parte de las diligencias ministeriales, personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), Servicios Periciales, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, ejecutó dos órdenes de cateo en diversos domicilios relacionados con la investigación, logrando el aseguramiento de documentación de interés criminalístico, así como de un inmueble correspondiente a la notaría y una casa habitación.

Asimismo, la Fiscalía informa que Juan Antonio “N” enfrenta otro proceso penal derivado de hechos distintos, ya que el pasado 1 de junio del 2026 fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documento.

Dicha causa penal se originó por hechos ocurridos el 30 de agosto del 2022, cuando presuntamente, en su calidad de Notario Público Número 15, autorizó una certificación de hechos contraria a la realidad, mediante la expedición de un poder para actos de dominio sobre un inmueble ubicado en Tulum, Quintana Roo.

Las investigaciones señalan que la legítima propietaria nunca compareció ante la notaría ni estuvo presente en la ciudad de Gómez Palacio para otorgar dicho instrumento legal, por lo que presuntamente se utilizó a una tercera persona para suplantar su identidad.

Posteriormente, el inmueble fue vendido sin consentimiento de la propietaria por quien se ostentó como apoderado legal.

De acuerdo con las investigaciones, en estos hechos habría participado activamente César “N”, identificado como gestor y tramitador recurrente de operaciones vinculadas con el fedatario, situación que derivó en una investigación paralela en el estado de Quintana Roo bajo la carpeta FGE/QRO07TUL/07/1285/2023.

Por dichos hechos, autoridades de aquella entidad obtuvieron órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de César “N”, Hernán “N”, Marilizeth “N”, Carlos Alberto “N” y un notario público de aquella entidad federativa, por su probable participación en delitos relacionados con fraude.

Asimismo, derivado de las investigaciones que actualmente desarrolla la Fiscalía General del Estado de Durango, se ha identificado que Juan Antonio “N” cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas conductas ilícitas tanto en el estado de Durango como en otras entidades de la República Mexicana, en las cuales se analizan operaciones notariales presuntamente irregulares, el uso de documentación apócrifa, suplantación de identidad y posibles afectaciones patrimoniales a particulares e instituciones.