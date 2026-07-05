Propone Partido Verde agilizar la devolución de viviendas a víctimas de despojo en CDMX

El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley diseñada para fortalecer el combate al delito de despojo de inmuebles y acelerar el proceso de restitución de viviendas a los afectados. La propuesta normativa busca establecer un marco jurídico mucho más claro y con un marcado enfoque social que proteja eficazmente el patrimonio de las familias capitalinas.

Entre las modificaciones principales, el proyecto contempla la posibilidad de otorgar la ocupación provisional del inmueble de forma inmediata durante el proceso judicial, siempre y cuando las víctimas acrediten debidamente sus derechos de propiedad legítimos.

Los datos duros que fundamentan la urgencia de esta reforma exponen que, tan solo de enero a marzo del presente año, se registraron un total de 6 mil 707 denuncias por despojo a nivel nacional, de acuerdo con las cifras oficiales emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante este panorama, Jesús Sesma Suárez, líder del Partido Verde en la capital del país, señaló que la magnitud del problema requiere de manera obligatoria contar con mecanismos institucionales más eficientes y rápidos que terminen con el desamparo de los legítimos dueños.

La iniciativa busca evitar dilaciones en los procesos y garantizar que la ley proteja de manera efectiva a quienes han sido víctimas de este delito”, subrayó con firmeza Sesma Suárez.

Para dar certeza y optimizar los tiempos de respuesta del aparato de justicia, la iniciativa fija una regla estricta que mandata al Ministerio Público o al juez de la causa a resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles la autorización de dicha medida provisional.

Con esto, el legislador insistió en que se busca erradicar la burocracia excesiva y las largas esperas judiciales, asegurando que las familias recuperen su hogar en el menor tiempo posible