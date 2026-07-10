Alistan alerta vía celular por lluvias; se anticipan a Súper Niño

El incremento de la temperatura en el Océano Pacífico provocará que persistan las lluvias en el país, que hacia septiembre y octubre se registren ciclones de mayor potencia, y que incluso se registre un invierno más húmedo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, Fabián Vázquez, titular del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que en las boyas que se encuentran en el Pacífico se han registrado hasta 29.2 grados en junio, lo que está por alcanzar el nivel más alto registrado en la historia, de 29.4.

“¿Qué consecuencias puede tener para el país? Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México hacia finales del año, y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos. Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes.

Entonces, además, probablemente sequía el próximo año en el centro del país. Esas son las probabilidades”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo recalcó que, entre las acciones que se comenzaron a desarrollar desde 2025 y que podrían estar disponibles para este año, está un sistema de alertamiento a través de los teléfonos celulares para advertir de la inminente llegada de huracanes a las costas de México.

· 29.2 GRADOS es la temperatura registrada en las boyas del Pacífico en junio.

· 29.4 GRADOS es el récord histórico de temperatura en el océano que está por alcanzarse.

· 2 MESES es el plazo estimado para que entre en operación el sistema de alertas por celular.

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“El objetivo es que en dos meses, más o menos, tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos y, particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas, un alertamiento; por ejemplo, naranja: ‘la probabilidad de que haya más lluvia es mayor, toma tus precauciones’, o roja: ‘de plano viene un ciclón, toma tus precauciones, no salgas de tu casa’. En fin, esto va a estar en dos meses”, adelantó Sheinbaum.