Se desploman homicidio y robo en el Edomex; ‘Plan de seguridad da resultados’: Cisneros

La estrategia federal de seguridad da resultados, prueba de ello es que en el Estado de México el homicidio doloso y los robos han disminuido, afirmó la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Cisneros señaló que la estrategia instrumentada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, funciona y que tan sólo en el Estado de México el homicidio doloso bajó en 61%; el robo de vehículo, 39%; la extorsión, 37%; el robo a casa habitación, 21%, y el robo a negocio, 23.9 por ciento.

Además, Ecatepec, donde por años los grupos criminales vulneraron la seguridad y la gobernabilidad, hoy los delitos de alto impacto van a la baja.

La estrategia funciona cuando hay coordinación institucional, presencia del Estado y atención a las causas de la inseguridad”, declaró Cisneros Coss.

Al acudir a Palacio Nacional, a una mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Ecatepec sostuvo que la estrategia federal de seguridad da resultados eficaces.

FORTALECERÁN LA CAPACITACIÓN

Acotó que se fortalecerá la capacitación y profesionalización de las y los policías para garantizar paz y tranquilidad a las familias.

Durante el Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, a nombre de los 61 alcaldes, Cisneros recordó que durante décadas la gente exigió seguridad y presencia permanente del Estado, y hoy se trabaja de la mano de la Federación.

Subrayó que, en Ecatepec, el gobierno municipal atiende las causas de la inseguridad con apoyos para que las y los jóvenes continúen sus estudios.

cva*