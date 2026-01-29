Se desploma liderazgo automotriz de Veracruz

Tras décadas de un dominio indiscutido, el puerto de Veracruz ha cedido su posición como líder nacional en el movimiento de vehículos. Por primera vez en la historia del sistema portuario mexicano, el Puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, cerró el año fiscal 2025 liderando en la importación y exportación de autos, desplazando a Veracruz a un inédito segundo lugar.

De acuerdo con los informes de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la diferencia se consolidó en el último trimestre. Mientras que Lázaro Cárdenas alcanzó una participación de mercado cercana al 36%, gracias a un crecimiento anual del 19% en el manejo de unidades, Veracruz cayó al 32%, afectado por una disminución acumulada del 10.2% en el mismo periodo.

Lázaro Cárdenas movilizó más de 700 mil unidades, consolidándose como la única Terminal Especializada en Automóviles (TEA) con capacidad inmediata de respuesta para las armadoras. En contraste, Veracruz manejó aproximadamente 410 mil unidades, reflejando una crisis de operatividad y conectividad.

El auge de las marcas chinas como BYD, MG, Chirey y Geely ha reconfigurado las rutas comerciales.

Contexto

Expertos indican que la gestión de la Asipona Veracruz se ha alejado de los actores clave. La falta de trabajo conjunto con la AMIA y la ausencia de incentivos tarifarios han cambiado las reglas.

*mcam