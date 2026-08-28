Se desploma helicóptero del Ejército en Durango; hay siete militares heridos (VIDEO)

Un helicóptero del Ejército Mexicano se desplomó durante una acción militar llevada a cabo en la Segunda Compañía de Infantería No Encuadrada del Cuartel Militar, quedando heridos piloto y copiloto, en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

La aeronave estaba por descender cuando de forma sorpresiva hizo contacto con un árbol, lo que hizo perder el control y es cuando se viene abajo.

Reproducir La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las siete personas que viajaban a bordo resultaron con contusiones leves.

Nereida Jaquelin Mora Rueda, coordinadora Municipal de Protección Civil de Pueblo Nuevo, informó que el helicóptero efectuaba maniobras de descenso en el batallón.

La funcionaria municipal informó que se trató de una situación complicada, pero pudo ser controlada por el piloto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dió a conocer que los siete ocupantes presentaron contusiones leves, siendo atendidos por personal de Sanidad Militar.

Tras la emergencia de inmediato se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, con el objetivo de determinar las causas que originaron este evento.

El accidente aéreo ocurre en medio de los operativos y cateos que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad en la entidad.