Tragedia en Barra Vieja: Ola de calor asfixia a miles de peces en Acapulco

Una masiva mortandad de peces sorprendió a los habitantes y turistas en la laguna de Barra Vieja, Acapulco. Especies de alto valor comercial, como el robalo y el pargo, no sobrevivieron a las condiciones extremas del agua registradas durante los últimos días.

El fenómeno comenzó el pasado martes, cuando los peces empezaron a acercarse inusualmente a las orillas buscando oxígeno, situación que algunos aprovecharon para la pesca. Al día siguiente, miles aparecieron sin vida. Los pobladores son categóricos: la causa principal no es la contaminación, sino la falta de oxígeno derivada del calentamiento del agua.

"Se calentó el agua por el aire que vino... cada año se calienta el agua, esta situación pasa todos los años, y ya que se muere el pescado, en toda la laguna", dijo Baltazar Navarrete, habitante de Barra Vieja.

Impacto en la economía y turismo local

El daño trasciende lo ambiental. La economía de Barra Vieja depende fuertemente del turismo que visita las tradicionales enramadas.

Los restauranteros insisten en que el agua no está sucia. Los peces que lograron pescar en las orillas estaban vivos y sanos, simplemente huían del agua caliente. Los peces más pequeños fueron los que no resistieron el clima.

Para evitar malos olores y focos de infección que alejen a los turistas, los habitantes están trasladando los ejemplares muertos en carretillas para enterrarlos profundamente en la arena.

"No es contaminación, es el calentamiento del agua y la falta de oxígeno. Así como nosotros sentimos el calor en el día y decimos 'nos falta aire', a ellos les pasa igual", aseguró Alfredo Gómez, restaurantero.

Los locales advierten que la contingencia continuará. El momento más crítico ocurrirá cuando "se abra la barra" y el agua dulce de la laguna choque con el agua salada del mar, un contraste que desorienta y afecta a las especies atrapadas en la mancha de agua caliente. Hasta el momento, las autoridades ambientales no han emitido un conteo oficial de los daños.