Galaxus, la nueva apuesta tecnológica de Foton

El nuevo Galaxus marca para Foton una nueva etapa en su estrategia para México. La compañía prevé llevar la tecnología de este tractocamión a otros segmentos de vehículos comerciales, desde unidades ligeras y semipesadas hasta soluciones para última milla.

En entrevista para Excélsior, Francisco Chávez, director general de Foton México , destacó que el lanzamiento también busca fortalecer la posición de la marca frente a fabricantes consolidados.

No es solamente un vehículo o un nuevo producto, es una nueva generación de plataforma tecnológica y sobre todo de innovación”, afirmó.

Francisco Chávez, director general de Foton México.

La apuesta de la compañía busca alejarse de la idea de que los fabricantes chinos compiten únicamente con precios bajos. Para el directivo, el desarrollo del Galaxus muestra una evolución hacia productos que incorporan tecnología, seguridad y nuevas energías sin perder competitividad en cuanto a costos.Más espacio y tecnología

El modelo reúne distintos elementos enfocados en rendimiento, capacidad, confort y gestión de la operación:

- Cabina: 20 centímetros adicionales de longitud y piso completamente plano.

- Aerodinámica: mejora de 15%.

- Motor: Cummins X13 de 552 HP.

- Torque máximo: 1,920 lb-pie entre 1,000 y 1,400 rpm.

- Suspensión neumática trasera de ocho bolsas.

- Transmisión: ZF Traxon automatizada de 12 velocidades.

- Configuración: 6x4.

- Capacidad de arrastre: hasta 66 mil 500 kilogramos.

- Confort: asientos neumáticos, aire acondicionado de dos zonas y refrigerador.

- Telemetría: permite recopilar información sobre el comportamiento de la unidad para apoyar la gestión del mantenimiento y anticipar necesidades de servicio.

Incorpora una pantalla central de 12.3 pulgadas para el control de sus funciones.

Galaxus recorre las carreteras mexicanasLa Caravana Galaxus llevará al tractocamión por algunos de los principales corredores industriales del país, donde enfrentará diferentes condiciones de altitud, tráfico y distancia para mostrar sus capacidades en escenarios vinculados con la operación cotidiana. La ruta contempla Ciudad de México, Querétaro, León y Guadalajara, con el objetivo de acercar el modelo a operadores, empresas y tomadores de decisión del sector.La iniciativa forma parte de Foton Galaxus Global Expedition, que comenzó en China y tiene como destino final Hannover, Alemania. México es el segundo país de América en llevarse a cabo la expedición, después de Perú.Apuesta por nuevas energías

En China, la compañía desarrolla prototipos eléctricos, híbridos y de hidrógeno, como parte de una estrategia orientada a ampliar sus soluciones de movilidad y diversificar las fuentes de propulsión. Con ello, busca responder a las necesidades de las empresas conforme evolucionan sus operaciones y avanzar hacia opciones que reduzcan la dependencia de los combustibles convencionales.