SEP evalúa planteles en Michoacán previo al ciclo escolar 2026-2027

A escasos días de iniciar el ciclo escolar 2026-2027, programado para el próximo 31 de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, emprendió una gira de trabajo por planteles educativos de Michoacán. La supervisión tiene como objetivo garantizar que la infraestructura y el personal docente estén listos para recibir a miles de estudiantes.

El objetivo de las visitas es escuchar de manera directa a las comunidades escolares, dar seguimiento a sus necesidades y verificar que las instalaciones se encuentren preparadas para el regreso a clases, en cumplimiento a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su recorrido en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el funcionario visitó la primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, participó en las actividades de la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar en la primaria “José Vasconcelos” y acudió a la secundaria “18 de Marzo” —en compañía de la secretaria de Educación estatal, Patricia Flores Anguiano— así como al plantel del Colegio de Bachilleres en Los Reyes.

Delgado Carrillo dialogó con maestras, maestros, madres, padres de familia y vecinos para establecer un diagnóstico participativo que permita mejorar los servicios educativos. Finalmente, reafirmó el compromiso de asegurar que las escuelas cuenten con docentes suficientes