Helicóptero de la Semar aterriza de emergencia en Tamazula, Jalisco; reportan 3 lesionados

Tres elementos navales resultaron lesionados tras el aterrizaje de emergencia de un helicóptero MI-17 que realizaba labores de vigilancia en el área de La Garita, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), el incidente ocurrió mientras personal naval desarrollaba actividades para prevenir actividades ilícitas en la zona.

La Secretaría de Marina informó que el incidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando la aeronave tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia.

A las 07:30 horas, que el helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado”.

El procedimiento permitió que la aeronave descendiera de manera controlada, aunque tres integrantes de la tripulación resultaron lesionados.

Tres elementos navales resultaron lesionados tras el aterrizaje de emergencia de un helicóptero MI-17. Captura de video

Tres elementos navales resultaron lesionados

Tras el aterrizaje de emergencia, cuerpos de emergencia y autoridades se movilizaron hacia el sitio para atender a los tripulantes y verificar las condiciones de la aeronave.

La Secretaría de Marina confirmó que no se registraron pérdidas humanas.

“No hubo pérdidas humanas; sin embargo, se reportan tres elementos navales lesionados, quienes no presentan heridas de gravedad”.

Los tres elementos recibieron atención médica luego del incidente registrado en La Garita, Tamazula de Gordiano.

La Secretaría de Marina informó que las causas que provocaron el aterrizaje de emergencia del helicóptero MI-17 se encuentran bajo evaluación.