Balean casa de Alma Belén Arenas,  regidora de Tempoal, en Veracruz

La madrugada del lunes, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de la regidora Alma Belén Arenas, en el municipio de Tempoal, en la zona norte del estado de Veracruz, en lo que el Partido del Trabajo calificó abiertamente como un atentado contra la funcionaria, quien a pesar de la gravedad del ataque resultó ilesa.

La edil ha mantenido confrontaciones con el alcalde Francisco Martín Meraz y contra el tesorero del Ayuntamiento.

El dirigente estatal del PT confirmó que el ataque ocurrió entre las 3 y 4 de la mañana y admitió que el partido ha recibido amenazas previas. Reconoció además que en la región “ha aumentado la violencia”, un señalamiento inusual que evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en esa franja del estado.

El dirigente resaltó que "en la zona norte ha aumentado la violencia”.

Ante el atentado, el PT analiza solicitar protección oficial para la regidora, posiblemente de la Policía Estatal, aunque no descartan recurrir a otras corporaciones federales. El dirigente subrayó que la Policía Estatal “forma parte de las estadísticas de inseguridad”, dejando entrever desconfianza en la capacidad institucional para contener la violencia.

El ataque contra la regidora se suma a una serie de hechos recientes que han encendido alertas en la zona norte, donde autoridades locales y actores políticos han reportado presencia de grupos armados y un incremento de agresiones.

Por otra parte, la gobernadora Rocío Nahle confirmó que el ataque armado contra la vivienda de una funcionaria municipal de Tempoal está bajo investigación y que la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la presencia policial en la zona.

Nahle también reconoció que en Tempoal existen “confrontaciones vinculadas al relevo político municipal”, lo que atribuyó a tensiones entre grupos locales tras el cambio de administración. Sin profundizar en responsables, planteó que estos reacomodos de poder podrían estar generando fricciones y episodios de violencia, por lo que su gobierno mantiene vigilancia reforzada para evitar que la situación escale.

En contexto, el pasado 21 de mayo, la regidora promovió ante el Tribunal Electoral de Veracruz un juicio para la protección de los derechos político-electorales en contra del alcalde y del tesorero, por actos y omisiones tales como la falta de información previa para el análisis de los asuntos de cabildo, lo que, a su decir, le general obstrucción al ejercicio del cargo que ostenta, vulneración al derecho de petición, así como violencia política contras las mujeres por razón de género.